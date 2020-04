【KTSF】

美國第一季國民生產總值(GDP)下跌4.8%,是自從2014年以來首次出現負增長,也是2008年金融海嘯至今表現最差的一季,新型肺炎疫情對美國經濟打擊有多深?全國經濟需要多長時間恢復元氣?財經專家周金鐘為大家講解。

