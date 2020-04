美國第一季GDP下跌4.8% 金融海嘯以來最差

【KTSF 張麗月報導】

聯邦商務部數據顯示,美國第一季GDP下跌4.8%,是2008年金融海嘯以來收縮程度最大的季度。

商務部數據顯示,美國第一季GDP下跌4.8%,是2008年金融海嘯以來收縮程度最大的季度,有分析指出,美國的疫情封鎖令在3月15日才陸續開始,因此經濟停擺在第一季只是持續大約兩個星期,所以第一季GDP不算太差,但在3月15日之後,似乎各方面都改變了,因此預期第二季GDP可能大跌起碼三成,令人質疑經濟損毀程度將會去到多深,和需要花多少時間令經濟復甦。

另一方面,聯儲局週三開完兩天會議後,決定維持現行的零利率政策,直至局方官員有信心認為,經濟可以承受得起近期的衝擊。

聯儲局指出,疫情危機短期內將會繼續重創美國的經濟、就業和通脹,並且對中期的經濟前景構成巨大風險。

局方也特別提到,油價明顯走跌,反映出消費力減弱,這種經濟活動干擾不論在國內外,都嚴重影響金融狀況,以及損害美國商業的資金流動。

聯儲局重申,將使用所有金融工具來挽救經濟面對的風險。

面對疫情危機,聯儲局已採取連串緊急措施救市,包括零利率政策、無限量QE的買債計畫,和提供緊急貸款以增加金融市場的資金流動等。

