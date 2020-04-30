美國第一季GDP下跌4.8% 金融海嘯以來最差

【KTSF 張麗月報導】

聯邦商務部數據顯示，美國第一季GDP下跌4.8%，是2008年金融海嘯以來收縮程度最大的季度。

商務部數據顯示，美國第一季GDP下跌4.8%，是2008年金融海嘯以來收縮程度最大的季度，有分析指出，美國的疫情封鎖令在3月15日才陸續開始，因此經濟停擺在第一季只是持續大約兩個星期，所以第一季GDP不算太差，但在3月15日之後，似乎各方面都改變了，因此預期第二季GDP可能大跌起碼三成，令人質疑經濟損毀程度將會去到多深，和需要花多少時間令經濟復甦。

另一方面，聯儲局週三開完兩天會議後，決定維持現行的零利率政策，直至局方官員有信心認為，經濟可以承受得起近期的衝擊。

聯儲局指出，疫情危機短期內將會繼續重創美國的經濟、就業和通脹，並且對中期的經濟前景構成巨大風險。

局方也特別提到，油價明顯走跌，反映出消費力減弱，這種經濟活動干擾不論在國內外，都嚴重影響金融狀況，以及損害美國商業的資金流動。

聯儲局重申，將使用所有金融工具來挽救經濟面對的風險。

面對疫情危機，聯儲局已採取連串緊急措施救市，包括零利率政策、無限量QE的買債計畫，和提供緊急貸款以增加金融市場的資金流動等。

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