自雇人士申領失業金要注意哪些事項（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州勞工部週二開始接受自雇人士申請「疫情大流行失業補助」(PUA)以來,接到超過23萬份申請,比前一天多出19萬,本台也接到不少觀眾關於申請和領取失業金的問題,申請這項補助必須注意哪些事項?

加州勞工部的數據顯示,自3月12日,也就是居家抗疫令實行之前至今,加州有350萬人申請失業金,勞工部過去四個星期所接到的申請,是2019年全年的申請人數。

加州勞工部長蘇維思透露,加州目前的失業率已經衝破5.3%,而自3月15日以來,州府已經發出66億的失業金,單在上星期就發出10億,而現在更是每一天就發出10億元的失業補助。

負責接受失業金申請的網站http://www.edd.ca.gov,週二開始也接受自雇人士申請新的「疫情大流行失業補助」,第一天就接到235,442份申請,比前一天多出超過19萬。

當局也透露現在一個星期接到1,500萬通電話,上星期也請了多600人來接這些民眾電話,許多人無法打通,當局也了解許多人迫切希望得到協助。

記者了解到,民眾一些最常問的問題是,自雇人士要到哪裡填表申請「疫情大流行失業補助」,和申請「失業保險金」(UI)所用的是同一個平台,當局將會按照申請人提供的資料,決定通過哪個項目撥款。

一般自雇人士是用得到的1099表來報稅,有些自雇人士除了1099表,也得到W2表來報稅,這情況下,當局只會考慮W2的收入,因為這是聯邦法的設定。

至於什麼時候會得到失業金或補助金?要是申請人已經有當局發給的提款卡(Debit Card)的話,「疫情大流行失業補助」需要一到兩天的時間可以拿到錢,「失業保險金」則需要兩個星期。

要是還沒有這個提款卡的話,就必須等多一個星期,讓當局將卡寄到申請人家中。

提醒大家,就業發展部也有中文熱線,可以幫助民眾遞交申請,粵語服務電話是1-800-547-3506,普通話服務電話是1-866-303-0706,服務時間是週一到週五上午8點至中午12點。

