特朗普指中國處理疫情方式是「不惜一切」阻其連任

美國三大情報機關著手調查中國與世衛有否隱瞞疫情,特朗普總統表示短期內將有結論,又批評中國處理疫情方式是「不惜一切」阻止自己連任。

美國全國廣播公司引述現任與前任官員,白宮上周指示國家安全局、中情局、國防情報局三大情報單位,檢視疫情爆發初期截取通訊、線報與衛星圖像,徹查中國與世衛有否任何隱瞞。

報道稱調查方向之一,是世衛對武漢兩家病毒實驗室了解多少。

特朗普表示短期內有調查結果:「我聽取過匯報,這令我們不高興。世衛誤導美國,他們肯定掌握更多,偏偏事事落後於人,甚或不積極介入。我們知道的,世衛卻不知情,或是真的不知情,或是知而不報,名副其實是中國的傳聲筒。」

特朗普再次質疑中國確診個案不可能少於美國,認為數字上的差距原因是兩國透明度有差異,又形容中方官員大搞公關、裝作無辜,實際上其處理疫情方式足以證明北京「用盡辦法」阻止自己連任。

他未有明言以何方式讓中國承擔後果,只稱「有很多事情可以做」。

國務卿蓬佩奧則再次敦促中國容許外國專家到武漢實驗室調查,蓬佩奧表示:「我們仍未掌握病毒具體源頭。中國多間實驗室相信仍在繼續病原體研究,無法保證其預防措施是否足以防範再次引發疫情。不要忘記,中國已非首次外洩病毒。」

