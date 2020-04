【KTSF】

美國連鎖咖啡店Starbucks宣布,下週起會重開某些分店,預計到6月,美國九成分店會重開。

自疫情爆發以來,Starbucks在美國經營的8,000多間分店有半數要暫時關閉。

下週重開的分店,經營模式將會有所改變,包括只限外賣取貨,同時會遵守聯邦疾控中心定立的社交距離指引。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。