舊金山有4長者被暴力搶劫 灣景區有人開過百槍（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警方表示，雖然居家抗疫期間整體罪案數字下降，但市內近日仍然發生令人髮指的案件，包括一星期至少有4名長者被搶劫，以及灣景區週二晚有人開了過百槍。

舊金山警方表示，本星期的整體罪案數字比上星期下降24%，一共少了142宗案件，不過今年以來，已經發生了14宗兇殺案，比去年同期多兩宗，而商舖的爆竊案亦有上升的趨勢，警方已經拘捕了最少23名與這些爆竊案有關的疑犯。

舊金山警察局長Bill Scott特別指出，近期他見到一個令人不安的趨勢，就是過去11天，已經有4名長者在街上被人暴力搶劫，這完全不能接受。

Scott說：「部分事主被暴力對待，被推落地上，有些被人用槍指嚇，事主年齡為85、69、70及84歲，這是完全不能接受。」

此外，局長亦非常關注近日發生的多宗槍擊案，包括週二晚在灣景區有人連開了百多槍，幸好沒有人受傷，警方已經展開調查。

Scott呼籲市民在居家抗疫期間，見到或遇到任何罪案都必須報警，並請大家照顧好身邊的弱勢社群。

此外，市府近日因為未能安排8,000多間酒店房讓無家可歸者入住，被多名市參事譴責。

市長布里德週三宣布在灣景區獵人角94號碼頭的空地，設立一個無家可歸者庇護所，將會有120輛休旅車及流動的住所供他們入住，市府會提供膳食及衛生設備等，預計設施下星期開放讓人入住。

布里德表示，很多前線員工反映，近日有很多從其他城市過來的露宿者，要求即時入住酒店房，她重申，舊金山酒店房及休旅車，只優先提供給本地市民。

布里德說：「只有在市府的露宿者名冊上的人可以入住酒店房，亦只有灣景區獵人角一帶的露宿者，及名冊上的人可以入住休旅車。」

全市一共有26個檢測中心，有報道指，市府每日其實可以做超過4,300個檢測，但現在每天大約只做到700個。

衛生局解釋，這是由於採集樣本的工具不足，700個檢測已經比上星期有改善，希望檢測樣本能夠每日遞增，局方亦指，現階段檢測了約18,000人。

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