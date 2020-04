舊金山有4長者被暴力搶劫 灣景區有人開過百槍（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山警方表示,雖然居家抗疫期間整體罪案數字下降,但市內近日仍然發生令人髮指的案件,包括一星期至少有4名長者被搶劫,以及灣景區週二晚有人開了過百槍。

舊金山警方表示,本星期的整體罪案數字比上星期下降24%,一共少了142宗案件,不過今年以來,已經發生了14宗兇殺案,比去年同期多兩宗,而商舖的爆竊案亦有上升的趨勢,警方已經拘捕了最少23名與這些爆竊案有關的疑犯。

舊金山警察局長Bill Scott特別指出,近期他見到一個令人不安的趨勢,就是過去11天,已經有4名長者在街上被人暴力搶劫,這完全不能接受。

Scott說:「部分事主被暴力對待,被推落地上,有些被人用槍指嚇,事主年齡為85、69、70及84歲,這是完全不能接受。」

此外,局長亦非常關注近日發生的多宗槍擊案,包括週二晚在灣景區有人連開了百多槍,幸好沒有人受傷,警方已經展開調查。

Scott呼籲市民在居家抗疫期間,見到或遇到任何罪案都必須報警,並請大家照顧好身邊的弱勢社群。

此外,市府近日因為未能安排8,000多間酒店房讓無家可歸者入住,被多名市參事譴責。

市長布里德週三宣布在灣景區獵人角94號碼頭的空地,設立一個無家可歸者庇護所,將會有120輛休旅車及流動的住所供他們入住,市府會提供膳食及衛生設備等,預計設施下星期開放讓人入住。

布里德表示,很多前線員工反映,近日有很多從其他城市過來的露宿者,要求即時入住酒店房,她重申,舊金山酒店房及休旅車,只優先提供給本地市民。

布里德說:「只有在市府的露宿者名冊上的人可以入住酒店房,亦只有灣景區獵人角一帶的露宿者,及名冊上的人可以入住休旅車。」

全市一共有26個檢測中心,有報道指,市府每日其實可以做超過4,300個檢測,但現在每天大約只做到700個。

衛生局解釋,這是由於採集樣本的工具不足,700個檢測已經比上星期有改善,希望檢測樣本能夠每日遞增,局方亦指,現階段檢測了約18,000人。

