San Mateo縣及聖荷西通過議案暫禁房東加租

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo縣議會及聖荷西市議會分別通過議案,暫時不允許房東增加租金。

聖荷西市議會週二晚9票對2票通過議案,到今年年底12月31日,房東不能對房客提高租金,涵蓋市內39,000套公寓,以及超過一萬個受租金管制的移動房屋。

中半島San Mateo縣議會也通過緊急凍結租金,適用於那些因為新冠病毒而導致財務困難的租戶,房東不能增加租金,或是在續約中提高租金,一直到5月底,但是新建築、獨立房屋以及其他物業,不受新的緊急條例約束。

州長紐森日前下令,禁止加州房東逼遷房客至5月底為止,由於居家抗疫令失業率暴增,許多租客恐怕付不出下個月的房租。

加州公寓協會已要求會員,如果房客受新冠病毒影響,應凍結調漲房租、停止逼遷,並免除遲交房租的手續費,但也承認許多房東還在付房貸、繳稅和繳水電帳單,房東也是疫情的受害者。

