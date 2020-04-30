聖荷西市府面臨4,500萬財赤 逾千兼職員工要放無薪假

【KTSF 郭柟報導】

受疫情影響，聖荷西市府面臨4,500萬元財政赤字，宣佈安排1,000幾名臨時和兼職員工放無薪假。

除了在本年度面臨4500萬元赤字，市府預期明年赤字會更嚴重，達6,500萬元。

這1,180名被安排放無薪假的臨時工包括泳池救生員、圖書館助理、康樂活動主辦人，和一些社區服務助理等。

聖荷西實施居家令近兩個月以來，市府損失大量主要收入，包括損失約一成的銷售稅，以及四成從大型會議收取的工程費等。

市府又指，安排臨時工放無薪假，只是平衝開支的第一步，下星期將會宣佈進一步削減市府開支等的措施。

另一方面，舊金山聯合校區委員會一致通過公佈實施網上教學新指引，安排6至12年級學生的課程，評分方式將會改為”Credit/ No Credit”，合格或者不合格。

至於幼稚園至5年級，只會提供評語。

校委會主席指出，考慮到疫情期間學校關閉，低收入、無家可歸或少數族裔學生未必每個人都可以在網上上課。

校區又指，為3至12年級學生派發了一萬幾部的電腦或平板電腦，以及提供1,500個上網熱點，希望盡量令更多人可以網上上課。

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