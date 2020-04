聖荷西市府面臨4,500萬財赤 逾千兼職員工要放無薪假

【KTSF 郭柟報導】

受疫情影響,聖荷西市府面臨4,500萬元財政赤字,宣佈安排1,000幾名臨時和兼職員工放無薪假。

除了在本年度面臨4500萬元赤字,市府預期明年赤字會更嚴重,達6,500萬元。

這1,180名被安排放無薪假的臨時工包括泳池救生員、圖書館助理、康樂活動主辦人,和一些社區服務助理等。

聖荷西實施居家令近兩個月以來,市府損失大量主要收入,包括損失約一成的銷售稅,以及四成從大型會議收取的工程費等。

市府又指,安排臨時工放無薪假,只是平衝開支的第一步,下星期將會宣佈進一步削減市府開支等的措施。

另一方面,舊金山聯合校區委員會一致通過公佈實施網上教學新指引,安排6至12年級學生的課程,評分方式將會改為”Credit/ No Credit”,合格或者不合格。

至於幼稚園至5年級,只會提供評語。

校委會主席指出,考慮到疫情期間學校關閉,低收入、無家可歸或少數族裔學生未必每個人都可以在網上上課。

校區又指,為3至12年級學生派發了一萬幾部的電腦或平板電腦,以及提供1,500個上網熱點,希望盡量令更多人可以網上上課。

