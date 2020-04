紐森宣布關閉橙縣海灘 設立找托兒所網上平台

【KTSF 郭柟報導】

加州再多95人死於新型肺炎,累計死亡人數1,982人,週四多2,417人確診,確診個案達4.9萬幾宗,州長紐森(Gavin Newsom)宣佈臨時關閉南加州橙縣海灘。

紐森表示會關閉橙縣的海灘幾天,直至同當地政府商量如何收緊有關居家令指引才會重開。

紐森說:「那些海灘引發問題,響起警號,有好多人去海灘的人聚集,而又不保持社交距離,當他們離開橙縣,回到自己的社區時,好大機會不知情之下感染到病毒,危害他人。」

他又表示,橙縣的確診和住院人數都令人擔憂,橙縣現時有近2,400宗確診個案,45人死亡,190人住院。

加州警察局長聯會週三收到通知表示,紐森有計劃關閉加州所有海灘,但是紐森週四在記者會上表示,無計劃關所有海灘。

紐森說:「這是他們收到的通告,不是我發出的,我們保持一致,清晰,透明。」

紐森又放寬一些戶外活動限制,只要民眾保持社交距離,可以去遠足、打高爾夫球、網球、踏單車、各自打太極等,詳情可以上https://covid19.ca.gov/,點擊”Public places”一欄查詢。

另一方面,州府網站新增一套可以幫民眾找托兒所的平台,大家只要登入https://mychildcare.ca.gov,就會找到一個地圖,在搜尋欄上輸入自己的郵區編號(zip code)之後,網站就會列出附近所有托兒所。

某些托兒所會列出他們有無空位,可以容納多少小朋友,以及可以檢閱他們的衛生檢查紀錄和認證紀錄等資料,紐森又指,花費了1億元設立420個新的臨時托兒所。

另外,加州有90間大學和大專院校計劃在今個秋季重開,柏克萊加大預期下個學期會開放一些網上課程,或全部改為網上課程,史丹福大學指會在5月尾作決定,可能延遲秋季學期到冬季。

