紐森宣布關閉橙縣海灘 設立找托兒所網上平台

【KTSF 郭柟報導】

加州再多95人死於新型肺炎，累計死亡人數1,982人，週四多2,417人確診，確診個案達4.9萬幾宗，州長紐森（Gavin Newsom）宣佈臨時關閉南加州橙縣海灘。

紐森表示會關閉橙縣的海灘幾天，直至同當地政府商量如何收緊有關居家令指引才會重開。

紐森說：「那些海灘引發問題，響起警號，有好多人去海灘的人聚集，而又不保持社交距離，當他們離開橙縣，回到自己的社區時，好大機會不知情之下感染到病毒，危害他人。」

他又表示，橙縣的確診和住院人數都令人擔憂，橙縣現時有近2,400宗確診個案，45人死亡，190人住院。

加州警察局長聯會週三收到通知表示，紐森有計劃關閉加州所有海灘，但是紐森週四在記者會上表示，無計劃關所有海灘。

紐森說：「這是他們收到的通告，不是我發出的，我們保持一致，清晰，透明。」

紐森又放寬一些戶外活動限制，只要民眾保持社交距離，可以去遠足、打高爾夫球、網球、踏單車、各自打太極等，詳情可以上https://covid19.ca.gov/，點擊”Public places”一欄查詢。

另一方面，州府網站新增一套可以幫民眾找托兒所的平台，大家只要登入https://mychildcare.ca.gov，就會找到一個地圖，在搜尋欄上輸入自己的郵區編號（zip code）之後，網站就會列出附近所有托兒所。

某些托兒所會列出他們有無空位，可以容納多少小朋友，以及可以檢閱他們的衛生檢查紀錄和認證紀錄等資料，紐森又指，花費了1億元設立420個新的臨時托兒所。

另外，加州有90間大學和大專院校計劃在今個秋季重開，柏克萊加大預期下個學期會開放一些網上課程，或全部改為網上課程，史丹福大學指會在5月尾作決定，可能延遲秋季學期到冬季。

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