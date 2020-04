【KTSF】

東灣Hayward市週三有一名司機在880公路駕駛時,把大批口罩丟在公路上,導致交通一度受阻。

加州公路巡警局Hayward分局於週三接報,指駕駛一輛白色輕型貨車的男子,在南行線公路丟下大量口罩,公路上有人見狀,竟下車把口罩拾起。

當局很快派員清理路面,行車線一度需要封閉,暫時未知有多少口罩丟在路上,及男子丟口罩的原因。

公路巡警局呼籲公眾,在公路行車時應留在車中,清理路面的事情應交給當局處理。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。