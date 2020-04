【KTSF】

雖然疫情仍未完全結束,美國零售百貨巨頭Macy’s透露,計劃5月4日下週一重開68間分店。

據華爾街日報報導,Macy’s行政總裁Jeff Gennette說,這68間分店都是位於社交限制已解除的州份。

Gennette亦補充指,如果疫情減緩及獲得政府批准,他預期Macy’s所有分店可於未來6週全部重開。

而為應對疫情,Macy’s將會修訂一些營銷手法,包括減少更衣室的數量,美妝部將引入「無觸碰」的美容諮詢服務。

Macy’s是於3月18日宣布關閉所有分店,旗下約13萬員工需要放無薪假。

另外,咖啡連鎖店Starbucks也宣布下週起會重開某些分店,預計到6月九成分店會重開。

