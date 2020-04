傳染病醫生警告美國抗疫如做得不好 疫情秋冬再爆發

【KTSF 吳宇斌報導】

國家傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生警告說,如果美國在抗疫方面準備不足,做得不好,到了秋冬時,疫情將會再度大爆發。

Fauci醫生警告說,美國出現第二波的疫情爆發是無可避免,究竟到時情況有多惡劣,就要視乎未來幾個月,在控制疫情方面的進度如何,如果準備不足,做得不好,就有可能在秋冬期間疫情再度爆發。

他指出,如果各個州太早解除抗疫限制,疫情將會走回頭,回復到幾個星期前的情況一樣,到時染疫死亡人數將會比預期更多。

Fauci醫生說:「如果我們不成功,或太早設法重開經濟,有可能將我們帶回以前的情況,病毒不會在地球消失。」

Fauci醫生指出,要減低第二波疫情的殺傷力,最重要是擴大檢測規模,追蹤確診案例,以及隔離每個確診者。

根據經濟合作發展組織的資料顯示,美國每1,000人之中,只有16.4人接受病毒檢測,比西班牙和義大利的檢測人數比率更低。

至今在美國已經有過百萬人確診,接近5.9萬人染疫死亡,有關方面估計,到8月初,美國的染疫死亡人數可能超過7.2萬人。

