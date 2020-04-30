疫情下約20萬持H-1B簽證人士6月底或失合法身份（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

由於疫情持續，國內有約20萬持有H-1B工作簽證的人士，可能會在6月底失去合法身份。

彭博報導引述首都華盛頓一個智庫的移民政策分析師指出，國內有約20萬持有H-1B工作簽證，並正在申請綠卡的人士，有可能在6月底失去在美的合法身份，同時也有數以千計沒有申請綠卡的H-1B工作簽證，持有人可能會被迫離境，原因是在疫情期間，不少公司辭退員工，或要求員工放無薪假。

H-1B簽證持有人若要繼續在美國合法居留，停薪不得過60天，意味假如H-1B簽證持有人被辭退，便需要在60日內找到下一份工作，或者換另外一種簽證留美，否則就要離境。

而沒有失去工作的H-1B簽證持有人，則有可能因為疫情導致無法及時更新簽證，而失去合法身份。

在4月17日，包括有蘋果公司、Amazon、Facebook、Google和微軟等大型科技公司組成的一個遊說團體TechNet，聯同一個貿易團體去信國土安全部，要求將H-1B持有人的工作簽證到期日，起碼推遲到9月10日，信中指如果不採取行動，會導致大量工作沒有人做，對經濟產生負面影響。

報導指，特朗普政府暫時未回應該信，移民局發言人亦拒絕回應是否會延長簽證到期日，但指如果有人提出要求當局可能會提供特別的支援。

而移民局自3月18日起，已經暫停親臨辦理的服務，起碼直到6月4日。

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