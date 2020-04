疫情下約20萬持H-1B簽證人士6月底或失合法身份（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

由於疫情持續,國內有約20萬持有H-1B工作簽證的人士,可能會在6月底失去合法身份。

彭博報導引述首都華盛頓一個智庫的移民政策分析師指出,國內有約20萬持有H-1B工作簽證,並正在申請綠卡的人士,有可能在6月底失去在美的合法身份,同時也有數以千計沒有申請綠卡的H-1B工作簽證,持有人可能會被迫離境,原因是在疫情期間,不少公司辭退員工,或要求員工放無薪假。

H-1B簽證持有人若要繼續在美國合法居留,停薪不得過60天,意味假如H-1B簽證持有人被辭退,便需要在60日內找到下一份工作,或者換另外一種簽證留美,否則就要離境。

而沒有失去工作的H-1B簽證持有人,則有可能因為疫情導致無法及時更新簽證,而失去合法身份。

在4月17日,包括有蘋果公司、Amazon、Facebook、Google和微軟等大型科技公司組成的一個遊說團體TechNet,聯同一個貿易團體去信國土安全部,要求將H-1B持有人的工作簽證到期日,起碼推遲到9月10日,信中指如果不採取行動,會導致大量工作沒有人做,對經濟產生負面影響。

報導指,特朗普政府暫時未回應該信,移民局發言人亦拒絕回應是否會延長簽證到期日,但指如果有人提出要求當局可能會提供特別的支援。

而移民局自3月18日起,已經暫停親臨辦理的服務,起碼直到6月4日。

