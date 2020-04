學者指居家令結束後 針對亞裔的仇視罪行或大增（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

多個關注亞裔權益的組織一個多月前在網上建立一個匯報中心,讓全國民眾報告任何針對亞太裔仇恨犯罪,至今已收到約1,500宗報告,其中35%來自加州,究竟組織會如何利用這些數據來改善亞裔的待遇呢?

朱媛媛是舊金山居民,3月9日傍晚,她前往健身室的途中遇到一名白人男子。

朱媛媛說:「他見到我,然後向我大叫,(粗言)中國!」

朱媛媛表示,她當時沒有回應,但心知這樣有不妥,她盡量與該名男子保持適當的距離,但男子仍有進一步行動。

朱媛媛說:「他看著我,看似想向我吐口水,我說請你不要,我很冷靜地說,我話一說完,他就向我吐口水。」

協助朱媛媛的華人權益促進會表示,這樣的例子只是冰山一角,透過匯報,會方希望聲援個案中的受害人,雖然已經有1,500宗案件,但他們相信仍有很多案件漏報。

華人權益促進會聯合行政主任崔禎文(Cynthia Choi)說:「我們希望用這些數據,去提出改善建議,同時讓政府機構對我們負責,回應不斷增多的歧視個案,給予民眾更多權利及保障。」

根據舊金山州大亞裔研究系主任張華耀(Russell Jeung)的分析,在這1,500個報告當中,由小童至長者的各個年齡層都有,近六成來自加州及紐約州,加州佔了近36%,當中最常見的是言語上的歧視。

張華耀認為,當各州分重開後,這些歧視個案會大幅上升。

張華耀說:「居家抗疫令完結後,這些案件會增加,因為多了人失業,對居家令生效太久而感到憤怒,同時,共和黨正利用中美關係作為競選主題,令一些人對華裔及亞裔更趨憤怒。」

張華耀指,他正利用數據與州長辦公室及州教育部商討,在公校課程中增設族裔研究及反歧視的課程,因此每宗報告亦很重要,匯報的網址是http://StopAAPIHate.org。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。