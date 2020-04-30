學者指居家令結束後 針對亞裔的仇視罪行或大增（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

多個關注亞裔權益的組織一個多月前在網上建立一個匯報中心，讓全國民眾報告任何針對亞太裔仇恨犯罪，至今已收到約1,500宗報告，其中35%來自加州，究竟組織會如何利用這些數據來改善亞裔的待遇呢？

朱媛媛是舊金山居民，3月9日傍晚，她前往健身室的途中遇到一名白人男子。

朱媛媛說：「他見到我，然後向我大叫，（粗言）中國！」

朱媛媛表示，她當時沒有回應，但心知這樣有不妥，她盡量與該名男子保持適當的距離，但男子仍有進一步行動。

朱媛媛說：「他看著我，看似想向我吐口水，我說請你不要，我很冷靜地說，我話一說完，他就向我吐口水。」

協助朱媛媛的華人權益促進會表示，這樣的例子只是冰山一角，透過匯報，會方希望聲援個案中的受害人，雖然已經有1,500宗案件，但他們相信仍有很多案件漏報。

華人權益促進會聯合行政主任崔禎文（Cynthia Choi）說：「我們希望用這些數據，去提出改善建議，同時讓政府機構對我們負責，回應不斷增多的歧視個案，給予民眾更多權利及保障。」

根據舊金山州大亞裔研究系主任張華耀（Russell Jeung）的分析，在這1,500個報告當中，由小童至長者的各個年齡層都有，近六成來自加州及紐約州，加州佔了近36%，當中最常見的是言語上的歧視。

張華耀認為，當各州分重開後，這些歧視個案會大幅上升。

張華耀說：「居家抗疫令完結後，這些案件會增加，因為多了人失業，對居家令生效太久而感到憤怒，同時，共和黨正利用中美關係作為競選主題，令一些人對華裔及亞裔更趨憤怒。」

張華耀指，他正利用數據與州長辦公室及州教育部商討，在公校課程中增設族裔研究及反歧視的課程，因此每宗報告亦很重要，匯報的網址是http://StopAAPIHate.org。

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