全美多間肉廠停工 華人市場肉類供應有否受影響（視頻）

全國多間肉類加工廠最近因員工感染新冠病毒而影響正常運作,導致貨源不足,而華人市場的肉類供應情況是否也受到牽連呢?

在舊金山的一間華人超市,肉類產品供應仍然齊全,即使全美市場目前最短缺的豬肉,在這裡也沒有出現斷貨現象,各類生豬肉豬骨、豬扒、豬腳、豬里肌肉應有盡有,每磅價格仍保持在兩至四美元左右,未見有明顯升幅。

不過超市負責人表示,因為全美肉類供應,尤其是豬、牛和雞肉受影響最大,所以也擔心未來這些肉類的批發價會上漲。

而灣區華人連鎖超市大華99的負責人表示,大華的新鮮肉類供應來自本地,所以包括豬肉在內的生肉貨源仍然充足,至於豬肉價格通常是根據不同部位的貨源相應做出調整,不過大華表示,會儘量保持肉類價格在穩定範圍內。

另外,舊金山一家專門銷售有機健康類食品的超市,肉食供貨也充足,相信也跟貨源來自本地有關。

但是全美肉類供應存在短缺,主要原因是幾家大型肉類加工廠,包括Tyson、JBS、Smithfield都因有員工感染新冠病毒而關閉部分廠房,其中豬肉已減產三成左右,牛肉則減產近一成半,業內人士估計,肉價在短期內可能會小幅調漲。

Fred Usinger, Inc.營業代表Gregg Spino說:「我不想過分誇張地說,消費者的肉食成本一夜之間會翻倍,但可能會略有增加,我認為當供應變流暢的時候將會緩解。」

業內人士認為,其實美國農場的貨源仍然充足,只是因為中間加工的供應鏈被部分切斷,不過特朗普總統已頒布行政命令,禁止肉類加工廠停工,已關閉的也要盡快復工,因此全美的肉類供應稍後將會恢復正常。

明尼蘇達州農業局局長Thom Petersen說:「有時,購物者會看到短缺,或貨架上沒有東西,但這不意味我們沒有這個產品,我們不希望人們驚慌,有時只是將產品從一個地方轉移到另一個地方問題。」

