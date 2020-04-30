全美多間肉廠停工 華人市場肉類供應有否受影響（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

全國多間肉類加工廠最近因員工感染新冠病毒而影響正常運作，導致貨源不足，而華人市場的肉類供應情況是否也受到牽連呢？

在舊金山的一間華人超市，肉類產品供應仍然齊全，即使全美市場目前最短缺的豬肉，在這裡也沒有出現斷貨現象，各類生豬肉豬骨、豬扒、豬腳、豬里肌肉應有盡有，每磅價格仍保持在兩至四美元左右，未見有明顯升幅。

不過超市負責人表示，因為全美肉類供應，尤其是豬、牛和雞肉受影響最大，所以也擔心未來這些肉類的批發價會上漲。

而灣區華人連鎖超市大華99的負責人表示，大華的新鮮肉類供應來自本地，所以包括豬肉在內的生肉貨源仍然充足，至於豬肉價格通常是根據不同部位的貨源相應做出調整，不過大華表示，會儘量保持肉類價格在穩定範圍內。

另外，舊金山一家專門銷售有機健康類食品的超市，肉食供貨也充足，相信也跟貨源來自本地有關。

但是全美肉類供應存在短缺，主要原因是幾家大型肉類加工廠，包括Tyson、JBS、Smithfield都因有員工感染新冠病毒而關閉部分廠房，其中豬肉已減產三成左右，牛肉則減產近一成半，業內人士估計，肉價在短期內可能會小幅調漲。

Fred Usinger, Inc.營業代表Gregg Spino說：「我不想過分誇張地說，消費者的肉食成本一夜之間會翻倍，但可能會略有增加，我認為當供應變流暢的時候將會緩解。」

業內人士認為，其實美國農場的貨源仍然充足，只是因為中間加工的供應鏈被部分切斷，不過特朗普總統已頒布行政命令，禁止肉類加工廠停工，已關閉的也要盡快復工，因此全美的肉類供應稍後將會恢復正常。

明尼蘇達州農業局局長Thom Petersen說：「有時，購物者會看到短缺，或貨架上沒有東西，但這不意味我們沒有這個產品，我們不希望人們驚慌，有時只是將產品從一個地方轉移到另一個地方問題。」

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