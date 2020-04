加州將資助360萬元購農產品轉送糧食庫

【KTSF】

加州週三再多78人死於新型肺炎,累計1,887人死亡,確診人數達46,000多人,州長紐森週三公佈的新政策主要支援農業和糧食庫,促進雙方合作。

紐森表示,加州的農產品需求大減一半,出現供應過盛,同時糧食庫需求則增加了七成,因此希望讓兩者合作,將食物送給有需要的人。

州府將會資助360萬元,向128個農場或牧場每月購買2,100萬磅的新鮮食材,運送到41間糧食庫,另外,紐森又會為農業工人提供15%的稅務優惠。

持有CalFresh糧食券的人,現在都可以透過Amazon和Walmart網站買到食物,估計惠及220萬個家庭。

另外,現時透過學校領取免費或折扣食物的學生和家庭,可以獲得額外每月365元補助,紐森預期可以幫到大約380萬個家庭提供免費三餐。

紐森週三都公佈失業數字,至今有370萬人申領失業,單是週二就多23.5萬人失業,至今推出近60億元失業援助金。

測試方面,紐森早前提及在偏僻地區或低收入社區設立的80幾個測試站,預料在下星期一可以啟用。

