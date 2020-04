灣區居家令下週放寬 高爾夫球場可重開

【KTSF】

灣區下週放寬居家抗疫令後,高爾夫球場將可以重開,但要恪守嚴格的社區隔離指引,避免新型冠狀病毒擴散。

Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山、San Mateo縣、Santa Clara縣和柏克萊市週三公布,將會延長居家抗疫令至5月底,但會放寬某些限制,包括讓建築業和某些戶外商業復工,例如花園打理、園藝店等。

新修訂的指引也容許上述地區的高爾夫球場重新開放,但要嚴格遵守社交距離指引。

位於東灣Walnut Creek的Boundary Oak Golf Course已宣布下週一重開,屆時將會實施某些衛生規定,例如高爾夫球車只准一人乘坐,減少入場人數等。

在居家抗疫期間,有些高爾夫球場改為開放給公眾使用,作為戶外休憩場地,當中包括位於舊金山的Presidio高爾夫球場。

本週末,該球場仍會開放給公眾使用,至週一計劃重開,入場人士需提早透過電話預約和付費。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。