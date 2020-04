灣區居家令稍放寬 托兒中心只開放給從事必要行業家長（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區7縣將居家抗疫延長到5月31日,同時放寬一些戶外的商業運營。

包括Santa Clara縣、Alameda縣、Contra Costa縣、Marin,、舊金山、San Mateo從下週一開始所有戶外工程恢復運作。

Santa Clara縣顧問James Willimas說:「最明顯的改變就是所有的工程,在州居家抗疫命令下恢復,但是必須要遵守項目的標準程序,不論是小型還是大型的工程。」

這些戶外的工程包括房地產交易、苗圃園丁等商業,都必須要遵守衛生消毒標準程序,另外關於托兒以及教育性的活動還是正常運行,但開放給從事必要業務的家長。

Willimas說:「命令允許托兒中心、教育娛樂項目、夏令營等不能超過12個兒童,這些團體不能混在一起,必須要有固定的社交互動,並只開放給從事必要業務的家長。」

Santa Clara衛生官員表示,從該縣出現全國第一宗新冠肺炎死亡案例到現在,該縣控制疫情成績有目共睹,恢復經濟不是一蹴可成,要更有耐心。

Santa Clara縣衛生官員Sara Cody說:「從一開始自動在家工作,過去6個月居家抗疫,我們減緩了擴散,曲線下降,保留的醫院的容納量,防止更多的死亡,我們縣在加州的病例少於5%,在全國100萬的病例中更是僅僅一小搓。」

Santa Clara縣計劃以5項指標來考量未來修改現行居家抗疫令,包括新病例和住院人數是否減少或停滯;區域供應防護用品是否足夠;縣是否有能力測試;是否有能力追蹤患者的接觸史;是否有能力盡快將病毒隔絕。

由於加州仍然禁止高爾夫球、游泳等戶外運動,在週三的直播,有不少市民留言感到失望,不過Santa Clara縣官員表示,會密切關注並做出調。

