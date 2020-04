疫情下美國累計3千多萬人失業 實際數字或更高

【KTSF】

美國上週有超過380萬人申領失業救濟,自疫情6週前爆發以來,美國已累計有3,003萬人申領失業救濟。

疫情觸發的居家抗疫令,令無數美國民眾突然失去生計,大中小企業也被迫裁員節流,估計每6名美國人中,就有一人失業。

經濟師預測,4月的失業率有可能飆升至20%,如果屬實,將會是大蕭條以來錄得的最高水平,當年的失業率高達25%。

有政府外部的調查顯示,美國實際的失業數字可能更高,由經濟師Alexander Bick和Adam Blandin進行的調查發現,美國自3月中以來,可能已流失了3,400萬個工作職位。

經濟政策研究所表示,可能有多達1,200萬人失去工作,但尚未申領失業救濟,原因包括州政府處理失業金申請的系統負荷過重,很多人無法接通,或申請過程太難,有失業者索性放棄申請。

