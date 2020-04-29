美國新型肺炎確診個案突破100萬 死亡人數超越戰

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎確診個案突破100萬，幾乎是全球確診數字的3分之1，當中有超過58,300人染疫死亡，多過美國的越戰死亡人數，而美國疫情最嚴重的紐約州，就再錄得3月以來單日死亡人數新低。

紐約州長Andrew Cuomo週二公佈一個分兩階段讓紐約復市的計劃，紐約上州地區較可能在首階段5月15日後，在實施若干預防措施下復市，至於紐約市和長島等地區的經濟活動，則可能要等更久才會重開。

而首階段復市會包括建造業和低風險的製造業，但第二階段就較複雜，要視乎哪些行業更必要和傳染風險較低。

另外，在第一和第二個階段之間，將會有一段和病毒潛伏期一樣長的兩星期的等候期，以監察實施的成效和復市後的感染率。

而根據聯邦疾病防控中心（CDC）的指引，要復市前，州和地區的入院治療比例一定要有14天的下降，而重新開門營業的商舖，就一定要保證僱員和顧客保持足夠的社交距離，經常替僱員做檢測，做足清潔消毒等等。

另一方面，空軍和海軍的雷鳥和藍天使特技飛行隊，週二就排出陣型，飛越費城、新澤西和紐約的天空，向站在最前線抗疫的醫護人員致敬，表演也吸引了很多人在街上觀看，而且他們很明顯就沒有保持人與人之間6呎的距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。