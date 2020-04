美國新型肺炎確診個案突破100萬 死亡人數超越戰

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎確診個案突破100萬,幾乎是全球確診數字的3分之1,當中有超過58,300人染疫死亡,多過美國的越戰死亡人數,而美國疫情最嚴重的紐約州,就再錄得3月以來單日死亡人數新低。

紐約州長Andrew Cuomo週二公佈一個分兩階段讓紐約復市的計劃,紐約上州地區較可能在首階段5月15日後,在實施若干預防措施下復市,至於紐約市和長島等地區的經濟活動,則可能要等更久才會重開。

而首階段復市會包括建造業和低風險的製造業,但第二階段就較複雜,要視乎哪些行業更必要和傳染風險較低。

另外,在第一和第二個階段之間,將會有一段和病毒潛伏期一樣長的兩星期的等候期,以監察實施的成效和復市後的感染率。

而根據聯邦疾病防控中心(CDC)的指引,要復市前,州和地區的入院治療比例一定要有14天的下降,而重新開門營業的商舖,就一定要保證僱員和顧客保持足夠的社交距離,經常替僱員做檢測,做足清潔消毒等等。

另一方面,空軍和海軍的雷鳥和藍天使特技飛行隊,週二就排出陣型,飛越費城、新澤西和紐約的天空,向站在最前線抗疫的醫護人員致敬,表演也吸引了很多人在街上觀看,而且他們很明顯就沒有保持人與人之間6呎的距離。

