美國疫情逐漸受控下 經濟能否快速復甦

【KTSF 蔡璐陽報導】

在疫情爆發之前,美國經濟已經連續6年持續增長,但是今年3月中疫情爆發後,瞬間對經濟造成嚴重衝擊,那麼在以後疫情逐漸受控的情況下,經濟有沒有可能很快復甦呢?

Refinitiv調查的經濟師預計,美國經濟將會收縮4%,而在去年第四季度則成長2.1%,這是自2014年以來經濟首次出現下滑,並且下滑幅度之大,已經快趕上2009年金融危機期間第一季度下降了4.4%。

如果經濟在1月到3月之間的表現比預期的糟糕,那可能是自2008年第四季度以來,最糟糕的季度表現,當時年化經濟萎縮了8.4%。

為了挽救經濟,聯儲局和聯邦政府都實施了一些應急撥款措施,但是這些都無法阻止經濟下滑的趨勢。

花旗的經濟分析師表示,這是因為有95%的民眾都在居家抗疫,Goldman Sachs的經濟分析師則表示,美國進入了嚴重經濟衰退,預計週三上午商務部公布的第一季度國內生產總值GDP報告,經濟下滑4.8%,現實情況甚至有可能更糟,因為這個只是初步的預測。

隨著更多數據的發表,第一季度GDP的增長可能會再下調,還有比這更低的預測。

JP Morgan的經濟分析師認為,第一季度在年度化和季節性調整後增長率會下降11.2%。

根據最新的數據顯示,上個月零售業銷售下降了9%,這是自1992年開始收集這項數據以來最大的跌幅。

美國經濟的3分之2都是依靠消費者,儘管在3月有很多民眾大量囤積日用品,這或許讓經濟數字看起來不算太壞,但是仍無法避免今後的零售業下降。

Capital Economics的資深經濟師認為,消費指數下跌是因為接下來人們的工資下降,數以百萬計的人失業,儘管今年第一季度的經濟報告成績會是不及格,但相比第二季度來說,可能情況要好,因為現在疫情所造成的影響已經全面顯現出來,專家預計,第二季度將出現急劇收縮。

雖然預測出來的數字各種各樣,可有一些經濟專家預計,年化下降幅度將高達40%。

白宮的經濟顧問Kevin Hassett曾表示,週三的GDP報告,還有下個星期有關4月民眾的就業報告,都會顯示出美國經濟已經達到了自大蕭條以來的最差境地。

在大蕭條時期,美國的GDP最高下滑了27%,BNY Mellon的經濟專家表示,週三公佈的GDP報告,會讓經濟專家們更深入了解疫情所帶來的影響,這將幫助預測未來經濟的走向。

