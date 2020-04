舊金山市參事斥市長未按法例為無家者提供足夠酒店房抗疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二新增44宗確診個案,累計1,468宗,死亡人數維持在23人,多名市參事週二公開譴責市長布里德,未有按法例規定,在限期前提供8,000多間酒店房,讓無家可歸者入住。

舊金山市參議會在4月中一致通過法案,規定市府要找出8,250間酒店房讓無家可歸者入住自我隔離,法案在4月26日正式生效成為法例,不過市府至今只是安排到2,741間酒店房,當中1,024間有人住,無家可歸者佔了900多間。

多名市參事與宗教界及醫護界等的代表炮轟市府漠視法律,不尊重市參議會的決定。

市參事楊馳馬(Matt Haney)說:「送露宿者入酒店,是合符道德的事,亦是財政上可行的事,這能夠保護公眾及市民的健康,加上這已經是法例,不應該有任何異議。」

市長布里德在週一舉行的記者會上表示,這條法例是不實際的,首先要顧及露宿者的意願,而送他們去酒店的每一步,都需要很多的安排與考慮,包括有否足夠的人手,保護裝備又是否足夠,誰為他們提供膳食等。

布里德稱,比起全美其他城市的做法,舊金山能夠安排近千名露宿者入住酒店已經是很好的成績。

布里德說:「目標及理想與實際之間,永遠是不同的,保持社交距離期間,這比以往所做的一切更艱難,加上我們照顧的是一班有很多困難的人。」

市參事盧凱莉(Hillary Ronen)形容,布里德的解釋是藉口,由3月17日實施居家抗疫以來,市府每日平均只將21名露宿者送進酒店,就算再沒有人力物力,亦是不能接受的數字。

盧凱莉亦指,住酒店的錢,FEMA及州府會資助當中九成,經濟上絕對不是問題。

為了協助市府解決所謂人手不足的問題,市參事週二向市府提出十項建議,包括將支援中心及非牟利機構的職員帶到酒店協助,以及立即招募義工等。

盧凱莉說:「是市長你脫離現實,你相信你失敗的策略,讓大量的人在街上紮營,製做出更多複雜的居住環境,然而確診個案繼續上升,市長你才是活在現實之外,更缺乏常識。」

為了增加透明度,讓公眾知道市府工作的進度,市府週二在網上確診個案的資料庫中,公開全市的可用酒店數量,包括有多少人入住,有多少仍然空置,長遠的目標依然是找到7,000間酒店房。

