舊金山市參事斥市長未按法例為無家者提供足夠酒店房抗疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二新增44宗確診個案，累計1,468宗，死亡人數維持在23人，多名市參事週二公開譴責市長布里德，未有按法例規定，在限期前提供8,000多間酒店房，讓無家可歸者入住。

舊金山市參議會在4月中一致通過法案，規定市府要找出8,250間酒店房讓無家可歸者入住自我隔離，法案在4月26日正式生效成為法例，不過市府至今只是安排到2,741間酒店房，當中1,024間有人住，無家可歸者佔了900多間。

多名市參事與宗教界及醫護界等的代表炮轟市府漠視法律，不尊重市參議會的決定。

市參事楊馳馬（Matt Haney）說：「送露宿者入酒店，是合符道德的事，亦是財政上可行的事，這能夠保護公眾及市民的健康，加上這已經是法例，不應該有任何異議。」

市長布里德在週一舉行的記者會上表示，這條法例是不實際的，首先要顧及露宿者的意願，而送他們去酒店的每一步，都需要很多的安排與考慮，包括有否足夠的人手，保護裝備又是否足夠，誰為他們提供膳食等。

布里德稱，比起全美其他城市的做法，舊金山能夠安排近千名露宿者入住酒店已經是很好的成績。

布里德說：「目標及理想與實際之間，永遠是不同的，保持社交距離期間，這比以往所做的一切更艱難，加上我們照顧的是一班有很多困難的人。」

市參事盧凱莉（Hillary Ronen）形容，布里德的解釋是藉口，由3月17日實施居家抗疫以來，市府每日平均只將21名露宿者送進酒店，就算再沒有人力物力，亦是不能接受的數字。

盧凱莉亦指，住酒店的錢，FEMA及州府會資助當中九成，經濟上絕對不是問題。

為了協助市府解決所謂人手不足的問題，市參事週二向市府提出十項建議，包括將支援中心及非牟利機構的職員帶到酒店協助，以及立即招募義工等。

盧凱莉說：「是市長你脫離現實，你相信你失敗的策略，讓大量的人在街上紮營，製做出更多複雜的居住環境，然而確診個案繼續上升，市長你才是活在現實之外，更缺乏常識。」

為了增加透明度，讓公眾知道市府工作的進度，市府週二在網上確診個案的資料庫中，公開全市的可用酒店數量，包括有多少人入住，有多少仍然空置，長遠的目標依然是找到7,000間酒店房。

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