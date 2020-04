【KTSF】

舊金山80號公路路段週二深夜發生槍擊案,一名男子死亡,兩人受傷,其中一人傷勢嚴重,加州公路巡警表示,案件可能與幫派有關。

事發於深夜11時半左右,位置在80號公路Fremont街出口處附近,身處一輛灰色Infiniti汽車的兩名男子被人開槍射中,駕駛一輛銀色本田Accord汽車的司機也中槍。

身處Infiniti汽車的兩名男子中槍後送院搶救,其中一名20歲男子重傷不治,19歲男子重傷,本田汽車司機則受輕傷,當局尚未公布疑犯的資料。

案發後,80號公路西行線一度全線封閉數小時,至清晨6時才重開。

