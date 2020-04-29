舊金山華裔男戶主獨自在家 3賊入屋洗劫廁紙也搶（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Outer Mission區發生入屋搶劫案，幾個蒙面賊人趁華裔男事主一個人在家時，進入屋內洗劫，連廁紙也搶走。

警方資料顯示，案發現場位於Alemany大道2600號地段，案發時間是週一早上10點左右，當時只有76歲華裔男事主在家，車庫門打開，3個蒙面男人入內，將男事主推跌，然後在屋內洗劫。

事主的太太Joanna說：「搶走許多東西，廁紙、洗碗水都要，廁紙都要，全搶走了。」

事主的女兒Jennifer說：「三個男子看見門打開了，他們就進來，看見只有一個老人在這裡，沒有其他人，他們把他推開，叫他不要作聲，叫他進入房間，拿走他的手機，不許他使用，差不多13分鐘。」

Joanna說：「搶走所有東西，裡面的錢、硬幣，全搶走了，什麼都拿走，手袋，什麼都拿走了，偷清光了。」

Joanna表示，在這裡住了45年，沒遇見過這樣的事，賊人連利是封和廁紙都不放過，週一案發之前，她告訴丈夫她要去買菜。

Joanna說：「可能注意我們的家太久了，我先生常常打開門，我去買菜時，他打開門，隔壁的人知道，他們以為是搬屋，他們沒有出聲，以為有人來幫忙搬屋。」

事主的女兒Jennifer表示，希望大家提高警覺

Jennifer說：「我們希望大家留意，現在警察說許多人感到絕望，他們沒有錢，他們看見華裔有錢。」

警方表示，他們正尋找附近的閉路電視片段，如果大家有線索，請聯繫警方，匿名報案熱線是(415) 575-4444。

本台詢問警方，自從居家令實行以來，入屋搶劫案有沒有增加，警方表示，數據顯示，近期搶劫案數字輕微下降，警方建議大家安裝閉路電視，遇到搶劫時不要反抗，自身安全最重要，以及要報警。

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