舊金山華裔男戶主獨自在家 3賊入屋洗劫廁紙也搶（視頻）

舊金山Outer Mission區發生入屋搶劫案,幾個蒙面賊人趁華裔男事主一個人在家時,進入屋內洗劫,連廁紙也搶走。

警方資料顯示,案發現場位於Alemany大道2600號地段,案發時間是週一早上10點左右,當時只有76歲華裔男事主在家,車庫門打開,3個蒙面男人入內,將男事主推跌,然後在屋內洗劫。

事主的太太Joanna說:「搶走許多東西,廁紙、洗碗水都要,廁紙都要,全搶走了。」

事主的女兒Jennifer說:「三個男子看見門打開了,他們就進來,看見只有一個老人在這裡,沒有其他人,他們把他推開,叫他不要作聲,叫他進入房間,拿走他的手機,不許他使用,差不多13分鐘。」

Joanna說:「搶走所有東西,裡面的錢、硬幣,全搶走了,什麼都拿走,手袋,什麼都拿走了,偷清光了。」

Joanna表示,在這裡住了45年,沒遇見過這樣的事,賊人連利是封和廁紙都不放過,週一案發之前,她告訴丈夫她要去買菜。

Joanna說:「可能注意我們的家太久了,我先生常常打開門,我去買菜時,他打開門,隔壁的人知道,他們以為是搬屋,他們沒有出聲,以為有人來幫忙搬屋。」

事主的女兒Jennifer表示,希望大家提高警覺

Jennifer說:「我們希望大家留意,現在警察說許多人感到絕望,他們沒有錢,他們看見華裔有錢。」

警方表示,他們正尋找附近的閉路電視片段,如果大家有線索,請聯繫警方,匿名報案熱線是(415) 575-4444。

本台詢問警方,自從居家令實行以來,入屋搶劫案有沒有增加,警方表示,數據顯示,近期搶劫案數字輕微下降,警方建議大家安裝閉路電視,遇到搶劫時不要反抗,自身安全最重要,以及要報警。

