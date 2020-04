【KTSF】

舊金山灣景區一個華裔女人購物後,將貨品放入車尾箱時,被匪徒搶劫。

案發於Evans Ave 2000號路段,Restaurant Depot的停車場。

警方表示,週一上午約11時,61歲的華裔女事主購物後,將貨品放入車尾箱時,匪徒的SUV駛近,車上有3個男人,當中兩名年約20至30歲的非洲裔男人下車抓住女事主的頭髮,將她扯落地,然後搶走她的手袋,得手後即上車離開。

警方報告指開車的匪徒是拉美裔,女事主損失手袋、手機及現金等財物,女事主沒有受傷。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。