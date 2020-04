San Mateo縣週末向違反居家令人士開出數百張罰單

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區週二總確診達到7,825宗,目前最少277人不治,中半島San Mateo縣警週二表示,在過去的週末,對違反居家令的人開出超過300張的罰單,和500幾個口頭警告。

灣區病例最多的Santa Clara縣週二新增17宗確診,目前總數達2,122宗,衛生官員指出,其中1,398宗個案來自聖荷西,而週二只有Alameda縣、Solano縣、Contra Costa縣和舊金山新增個案超過20宗。

根據San Mateo縣警辦公室週二公佈的數據顯示,上週六日兩日在縣內海岸,包括Half Moon Bay、北海岸、南海岸,警方發出超過300張違反居家令,和超過500個口頭警告。

根據San Mateo縣的命令,縣內民眾只能在居所範圍內5英里進行康樂活動,但上週六日,當局就在海灘發現超過900名並非住在附近的民眾,於是叫他們離開。

另外,該縣的Redwood City週二通過禁止汽車行駛市內共6英里的道路的計劃,以保障民眾在市內做運動時的安全,和確保社交距離,措施將會在5月1日開始。

根據舊金山紀事報報導,史丹福醫療系統上週向員工發信表示,由於疫情和居家令的持續,員工從本週一到7月4日期間,可以選擇接受減薪兩成,或者使用帶薪假期,員工也可以選擇放無薪假,然後申請失業救濟金,又或者以上三個選項的綜合,而這10週的時間,可能會縮短或者延長。

報導引述發言人指,史丹福醫院急症室業務,自3月16日居家令開始至今下降約四成,同時停止做手術,而且院方在疫情期間不預期會有很多人到院看病,一個醫護人員工會指,史丹福醫療系統今次的措施,將影響約14,000個員工。

