San Mateo縣週末向違反居家令人士開出數百張罰單

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區週二總確診達到7,825宗，目前最少277人不治，中半島San Mateo縣警週二表示，在過去的週末，對違反居家令的人開出超過300張的罰單，和500幾個口頭警告。

灣區病例最多的Santa Clara縣週二新增17宗確診，目前總數達2,122宗，衛生官員指出，其中1,398宗個案來自聖荷西，而週二只有Alameda縣、Solano縣、Contra Costa縣和舊金山新增個案超過20宗。

根據San Mateo縣警辦公室週二公佈的數據顯示，上週六日兩日在縣內海岸，包括Half Moon Bay、北海岸、南海岸，警方發出超過300張違反居家令，和超過500個口頭警告。

根據San Mateo縣的命令，縣內民眾只能在居所範圍內5英里進行康樂活動，但上週六日，當局就在海灘發現超過900名並非住在附近的民眾，於是叫他們離開。

另外，該縣的Redwood City週二通過禁止汽車行駛市內共6英里的道路的計劃，以保障民眾在市內做運動時的安全，和確保社交距離，措施將會在5月1日開始。

根據舊金山紀事報報導，史丹福醫療系統上週向員工發信表示，由於疫情和居家令的持續，員工從本週一到7月4日期間，可以選擇接受減薪兩成，或者使用帶薪假期，員工也可以選擇放無薪假，然後申請失業救濟金，又或者以上三個選項的綜合，而這10週的時間，可能會縮短或者延長。

報導引述發言人指，史丹福醫院急症室業務，自3月16日居家令開始至今下降約四成，同時停止做手術，而且院方在疫情期間不預期會有很多人到院看病，一個醫護人員工會指，史丹福醫療系統今次的措施，將影響約14,000個員工。

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