特朗普指有能力處理第二波疫情 彭斯沒戴口罩訪醫療中心遭批評

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美國新型肺炎病例超過100萬宗，佔全球約3分之1，特朗普總統稱，即使秋季再爆發第二波疫情，都有能力處理，副總統彭斯視察醫療中心時，無視規定，沒戴口罩。

彭斯周二到明尼蘇達州一所醫療中心視察，與在場人士，包括曾患新型肺炎、已康復的職員，以碰手肘打招呼，但在場只有他一人沒戴口罩，其他隨行官員、中心職員、病人，全部均有佩戴。

之後彭斯視察深切治療部、化驗室、開會，全程沒有佩戴口罩。他解釋自己經常接受檢測，沒需要戴，同時想向職員誠懇致謝。

彭斯說：「身為美國副總統，我定期接受新型肺炎病毒檢測，身邊的人如是，由於我沒有染病，我想藉此好機會，向研究人員、出色的醫護人員，直視他們道謝。」

傳媒質疑口罩沒遮蓋雙眼，不明白為何會妨礙他向職員致謝。醫療中心自半個月前開始，規定入內的人一律要戴口罩，如沒有口罩，中心會提供。

中心一度在Twitter表示，事前已知會彭斯有關規定，帖文其後刪除，再發另一則帖文感謝彭斯到訪，期望跟政府繼續合作抗疫。

美國確診病例突破100萬，佔全球3分之1，疫情爆發3個月，增至逾58,300人死亡，比越戰20年的美軍死亡人數更多。

特朗普亦稱，疫症奪去了他4位朋友的性命，但認為最壞時候已過去，即使新型肺炎病毒秋季變種重臨，都有能力處理。

不過國家過敏症及傳染病研究所所長福奇則指，美國須準備好應付秋冬第二波爆發，疫症不會消失。白宮疫情專責小組據報，已連續3天沒開會。

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