特朗普指有能力處理第二波疫情 彭斯沒戴口罩訪醫療中心遭批評

美國新型肺炎病例超過100萬宗,佔全球約3分之1,特朗普總統稱,即使秋季再爆發第二波疫情,都有能力處理,副總統彭斯視察醫療中心時,無視規定,沒戴口罩。

彭斯周二到明尼蘇達州一所醫療中心視察,與在場人士,包括曾患新型肺炎、已康復的職員,以碰手肘打招呼,但在場只有他一人沒戴口罩,其他隨行官員、中心職員、病人,全部均有佩戴。

之後彭斯視察深切治療部、化驗室、開會,全程沒有佩戴口罩。他解釋自己經常接受檢測,沒需要戴,同時想向職員誠懇致謝。

彭斯說:「身為美國副總統,我定期接受新型肺炎病毒檢測,身邊的人如是,由於我沒有染病,我想藉此好機會,向研究人員、出色的醫護人員,直視他們道謝。」

傳媒質疑口罩沒遮蓋雙眼,不明白為何會妨礙他向職員致謝。醫療中心自半個月前開始,規定入內的人一律要戴口罩,如沒有口罩,中心會提供。

中心一度在Twitter表示,事前已知會彭斯有關規定,帖文其後刪除,再發另一則帖文感謝彭斯到訪,期望跟政府繼續合作抗疫。

美國確診病例突破100萬,佔全球3分之1,疫情爆發3個月,增至逾58,300人死亡,比越戰20年的美軍死亡人數更多。

特朗普亦稱,疫症奪去了他4位朋友的性命,但認為最壞時候已過去,即使新型肺炎病毒秋季變種重臨,都有能力處理。

不過國家過敏症及傳染病研究所所長福奇則指,美國須準備好應付秋冬第二波爆發,疫症不會消失。白宮疫情專責小組據報,已連續3天沒開會。

