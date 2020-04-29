心理學家提供建議改善家長與孩子溝通技巧

【KTSF 蔡璐陽報導】

由於居家抗疫，很多家長都需要和孩子整日相處在一起，但是如何教導孩子合理分配學習和玩樂的時間，並且不引起爭執，成了很多家長的難題，聽聽心理學家有什麼建議。

專門研究親子關係的心理學家Wendy Grolnick提出了5條建議，幫助家長更好地與孩子溝通，安排時間方面，首先是在設定日程表時，與孩子商量着一起制定，因為孩子通常對自己參與制定的時間表更有執行力，家長們可以用家庭會議的形式，與孩子商量起床時間、學習時間，以及休息時間等。

在這個過程中難以避免分歧，但是家長們需要耐心，解釋什麼樣的時間表更合理，能夠讓全家人都受益。

通過與孩子協商，至少他們的部分意見可以被採納，同時也可以讓孩子從中學習如何處理分歧。

第二項建議是除了學業之外，如果家長想讓孩子做家務，應當列出一些選項，由孩子挑選做什麼家務，以及做家務的時間。

家長還可以用獎勵的方式，在孩子完成功課和家務事後，就能自己選擇休息時間，玩樂的項目。

第三個建議是，要傾聽孩子的想法，並從他們的角度引導孩子，遵從安排，比如孩子認為不能外出，就沒必要洗漱換衣，家長的勸解可以從表達自己了解孩子的心情開始，然後再說出自己的要求，這樣可以提高家長和孩子之間的合作。

第四個建議是，當家長向孩子提出要求時，應該向孩子解釋清楚為何會提出這個要求。

第五個建議是，在制定日程表後，卻無法按照執行時，與其抱怨或者發脾氣，不如與孩子一起來解決問題，從孩子的角度出發，指出問題所在，並與孩子商量解決辦法。

當然專家也指出，所有這些建議都要求家長有耐心，特別是在疫情之下，很多家長或許自身壓力很大，很難做到心平氣和地與孩子溝通，在這種時候建議家長可以自己到戶外散步、運動或者是冥想、寫日記等方式，來排解自己的壞心情。

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