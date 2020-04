心理學家提供建議改善家長與孩子溝通技巧

【KTSF 蔡璐陽報導】

由於居家抗疫,很多家長都需要和孩子整日相處在一起,但是如何教導孩子合理分配學習和玩樂的時間,並且不引起爭執,成了很多家長的難題,聽聽心理學家有什麼建議。

專門研究親子關係的心理學家Wendy Grolnick提出了5條建議,幫助家長更好地與孩子溝通,安排時間方面,首先是在設定日程表時,與孩子商量着一起制定,因為孩子通常對自己參與制定的時間表更有執行力,家長們可以用家庭會議的形式,與孩子商量起床時間、學習時間,以及休息時間等。

在這個過程中難以避免分歧,但是家長們需要耐心,解釋什麼樣的時間表更合理,能夠讓全家人都受益。

通過與孩子協商,至少他們的部分意見可以被採納,同時也可以讓孩子從中學習如何處理分歧。

第二項建議是除了學業之外,如果家長想讓孩子做家務,應當列出一些選項,由孩子挑選做什麼家務,以及做家務的時間。

家長還可以用獎勵的方式,在孩子完成功課和家務事後,就能自己選擇休息時間,玩樂的項目。

第三個建議是,要傾聽孩子的想法,並從他們的角度引導孩子,遵從安排,比如孩子認為不能外出,就沒必要洗漱換衣,家長的勸解可以從表達自己了解孩子的心情開始,然後再說出自己的要求,這樣可以提高家長和孩子之間的合作。

第四個建議是,當家長向孩子提出要求時,應該向孩子解釋清楚為何會提出這個要求。

第五個建議是,在制定日程表後,卻無法按照執行時,與其抱怨或者發脾氣,不如與孩子一起來解決問題,從孩子的角度出發,指出問題所在,並與孩子商量解決辦法。

當然專家也指出,所有這些建議都要求家長有耐心,特別是在疫情之下,很多家長或許自身壓力很大,很難做到心平氣和地與孩子溝通,在這種時候建議家長可以自己到戶外散步、運動或者是冥想、寫日記等方式,來排解自己的壞心情。

