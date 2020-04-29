4月29日起本台將使用新發射頻率播放（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

從星期三下午1點開始，本台KTSF將使用新的發射頻率播放電視節目，凡用天線收看本台節目的觀眾，可能需要重新掃描電視訊號，但播出頻道不變，仍是26.1或26.2。

為了更有效使用大氣電波的頻率，聯邦通訊委員會（FCC）要求全美大部分電視台都要轉換頻率，目的除了要滿足通訊公司對頻率的需求，同時也要為緊急服務提供所需頻率。

KTSF市場部總監何紹堂（Kevin Ho）說：「我們KTSF就與本地某些電視台，設定在星期三下午1點就會轉換頻率，在另一個頻率播放，但是不是轉換之後就不在26.1呢？其實不是，我們仍然在26.1或者26.2播放。」

而更換電視頻率，如同更換手機通訊公司一樣。

何紹堂說：「如果你有一個手提電話，你的手提電話號碼轉了一個台，但你的手機號碼沒有變，就等於我們轉到另一個頻率，但我們的26.1和26.2仍然不變。」

使用有線電視例如Xfinity或衛星電視Direct TV的觀眾，則無需採取任何行動。

但使用天線的觀眾，則可能出現兩種情況，一種是無需採取任何行動，電視本身就能自動幫觀眾搜尋到新的播放訊號，另一種情況是，在4月29號下午1點後，看不到本台節目，遇到這種情況，就需要觀眾重新掃描一次電視頻道，才能搜尋到本台節目，不過此次更換播放頻率，並不會改變訊號強度。

何紹堂說：「因為這次變化不是將訊號升級，或者將它改變，只不過將我們原來用這個頻率播出，我們搬到另一個頻率播出，播出的功率，播出的訊號強度，跟以前是一模一樣的。」

如果觀眾仍對電視收訊有問題，可以查看自己的電視使用手冊，也可以請家裡的年輕人幫忙掃描。

本台網站也有提供相關信息，如果仍有問題，可致電本台，另外，使用KTSF app收看本台節目也不受任何影響。

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