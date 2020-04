印度影星伊凡卡漢病逝 終年53歲

【有線新聞】

參演電影《少年PI的奇幻漂流》及《一百萬零一夜》的印度男影星伊凡卡漢病逝,終年53歲。

90年代出道的伊凡卡漢早年拍攝寶萊塢電影,主持電視真人騷,是首批在西方電影界打出名堂的印度影星,他曾說只要群眾迎接自己,感覺猶如得獎般愉快。

2008年他投身荷李活,無論是在奧斯卡最佳電影《一百萬零一夜》飾演的督察,或2012年在《少年Pi的奇幻漂流》飾演歷劫重生,經歷不一樣漂流旅程的成年Pi,都帶領觀眾認識祖國獨特一面。

伊凡卡漢說過:「觀眾入場看電影,他們沒有其他目的,不是為購票入場看印度的貧窮,非洲的暴力、法國的浪漫。他們入戲院感受、投入,若電影吸引,他們便欣賞。」

他之後參演多部荷李活大片,包括《侏羅紀世界》中經營恐龍樂園的老闆,亦繼續參演多部印度影片包括《起跑線》,希望女兒入名校的爸爸,以及《美味情書》中以美食、書信治療喪妻之痛的男主角。

2013年他獲第56屆亞太影展頒發特別成就獎,這名著名一線印度影星小時候父母不讓他看電影,只是趁叔叔來探望時才有機會入戲院,長大後在新德里國立戲劇學院學戲。

前年3月,伊凡卡漢公布患上神經內分泌腫瘤,治療後完成拍攝《起跑線2》,亦是他最後一部作品。

伊凡卡漢周二因為結腸感染,入住孟買醫院深切治療部,周三早上逝世,終年53歲。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。