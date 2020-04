加州受疫情影響自僱人士可申請失業補助（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州受到疫情影響的自僱人士,週二開始可以從勞工部申請失業補助。

加州州府從4月28日開始,透過名為「大流行失業補助」(PUA, Pandemic Unemployment Assistance)的計畫接受申請,幫助從疫情開始收入受到影響的加州居民,這和失業保險金(UI, Unemployment Insurance)不同,但是申請程序一樣,都可以到勞工部網站http://edd.ca.gov,然後透過UI Online 的平台申請。

當局將會按照申請人所提供的18個月工資資料,制定補助金數額,申請人可以在一到兩天內開始得到這項失業補助,補助金最低每星期167元,最高每星期450元。

為了要盡快送出補助金,加州勞工部會先給每個申請人送出最低額每個星期167元的補助,還有加上國會之前通過的600元補助,所以可以先每星期得到767元。

當局可以追溯到2月初,也就是申請人收入開始受疫情影響的時候,直到今年12月,最多39個星期,而聯邦的每星期600元補助,則只從3月29日開始計算,也只是到7月31日。

另外,為了應對高需求,失業熱線將延長營運時間,每星期7天上午8點至晚上8點,電話是1-833-978-2511,要取得中文協助,則應該致電1-866-303-0706,週一到週五上午8點到中午12點。

另外,加州勞工部長蘇維思計畫每個星期在加州勞工部的Facebook網頁舉行社區論壇,回答民眾的問題,民眾可以到Facebook,然後搜索California Labor and Workforce Development Agency,下一個社區會議在5月1日下午兩點舉行。

版權所有,不得轉載。