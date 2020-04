【KTSF】

特朗普總統週三表示,聯邦政府發布的社交距離指引,有效期將於週四結束,聯邦政府將不會再延長有關指引。

特朗普表示,針對新型肺炎發布的社交距離指引將會逐步取消,因為各州的州長有自行實施相關的政策。

聯邦政府是於45日前發布社交距離指引,最初原定實施15天,但之後延長多30天,指引建議美國民眾在家工作,避免到餐廳或作非必要的旅遊,同時呼籲長者和長期病患應留在家中隔離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。