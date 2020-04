研究發現Remdesivir藥能有效對抗新型冠狀病毒

【KTSF】

科學家週三公布,加州生物醫學公司Gilead Sciences研發的Remdesivir藥物,成為全球首款能有效對抗新型冠狀病毒的藥物,根據臨床研究,這款藥物能令新型肺炎病人加快痊癒。

美國傳染病首席學家Anthony Fauci醫生表示,Remdesivir已證明能有效阻隔COVID 19病毒,聯邦政府將會盡快安排為確診患者提供這款藥物。

在消息刺激下,全球股市都應聲上揚,道瓊斯指數週三急漲超過530點,增幅達2%。

Gilead Sciences和聯邦政府公布,針對Remdesivir進行的一項大型研究發現,這款藥物能縮短新型肺炎病人的康復期,由15天減至11天,而服用這款藥物的病患,死亡率也較低。

這項研究是由美國國立衛生研究所進行,研究對象來自全球各地,合共1,063名需要入院的新型肺炎病者。

醫學界如能成功研製能有效對抗COVID 19的藥物,將會是全球對抗新型肺炎疫情的重大突破,因為要研發疫苗,可能需時一年或更長時間。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。