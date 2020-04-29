研究發現Remdesivir藥能有效對抗新型冠狀病毒

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科學家週三公布，加州生物醫學公司Gilead Sciences研發的Remdesivir藥物，成為全球首款能有效對抗新型冠狀病毒的藥物，根據臨床研究，這款藥物能令新型肺炎病人加快痊癒。

美國傳染病首席學家Anthony Fauci醫生表示，Remdesivir已證明能有效阻隔COVID 19病毒，聯邦政府將會盡快安排為確診患者提供這款藥物。

在消息刺激下，全球股市都應聲上揚，道瓊斯指數週三急漲超過530點，增幅達2%。

Gilead Sciences和聯邦政府公布，針對Remdesivir進行的一項大型研究發現，這款藥物能縮短新型肺炎病人的康復期，由15天減至11天，而服用這款藥物的病患，死亡率也較低。

這項研究是由美國國立衛生研究所進行，研究對象來自全球各地，合共1,063名需要入院的新型肺炎病者。

醫學界如能成功研製能有效對抗COVID 19的藥物，將會是全球對抗新型肺炎疫情的重大突破，因為要研發疫苗，可能需時一年或更長時間。

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