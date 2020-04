Cupertino未來兩年料陷經濟衰退 市府全職員工被削工時

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Cupertino市議會週二晚討論新冠病毒疫情對城市的經濟影響,市府官員預計,未來兩年可能會進入經濟衰退期。

自今年1月21號全美確診首宗案例以來,疫情已給經濟帶來重創,尤其在居家抗疫令之後,大部分商業幾乎停滯,也嚴重影響了地方政府的收入,南灣Cupertino市議會週二晚透露,過去3個月,市府損失的銷售稅至少有500萬元。

Cupertino市府行政總監Kristina Alfaro說:「我們的營收在上一季下降,主要臨時住宿稅和服務費,我認為還要觀察這是否就是導致經濟衰退的原因,也要預測未來兩年財政年度是否仍在經濟衰退期。」

Cupertino的酒店出租率目前只有一成,因此市府僅在酒店的稅收就下降了九成,還有其他很多商業暫停營業,甚至關閉,也令市府稅收大幅下降。

為因應居家抗疫令及縮減市府開支,市議會已從3月17日起,削減市府全職員工的工作時數接近3分之2,半職員工則從4月11日起放無薪假,其他項目基金也要做出相應調整。

另一方面,Santa Clara縣於3月24日通過保護租客的暫停逼遷法,有效期到5月31日,這段期間禁止住宅和商業屋主,因為租客受到新冠病毒疫情影響而無法支付房屋就逼遷租客。

Cupertino市週二晚也審批合共15萬元資金,分別撥給West Valley社區服務組織,以及Meriwest Credit Union,透過他們協助受疫情影響而無法付房租可能面臨逼遷的租客,符合資格的租客,在暫停逼遷令截止後,仍有120天時間償還未繳的房租。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。