意大利醫生指新型肺炎疫區有兒童出現川崎氏病

【KTSF 吳倩妤報導】

意大利一個醫生通知同業,要注意一種發生在幼兒身上的症狀,可能同新冠狀病毒有關,這種症狀也表現在川崎氏病(Kawasaki disease),在意大利的新型肺炎重災區的兒童身上發現。

向同業發通知的是意大利加斯里尼研究所的兒科與類風濕病學主任Angelo Ravelli醫生,他說接到報告指川崎氏病例在疫區突然增加。

Ravelli醫生說:「那是一種急性病,多影響幼兒,通常兩歲以下,並會波及半歲前的幼兒。」

川崎氏病又稱為黏膜皮膚淋巴腺综合症,是一種全身血管發炎的疾病,特點是發高燒、出皮疹、出現宮頸淋巴病、眼睛發紅、舌頭紅腫出白點像草莓、嘴唇變形和四肢水腫。

這位醫生透露,在他研究所的地區,一共5宗川崎氏病,患病的兒童確診感染新冠狀病毒,而一般治療川崎氏病的藥物對這些患者不起作用。

他也指出,川崎氏病是罕見,但不是致命的兒童疾病,大家不必太驚慌,因為案例並不是很多,不能同新型肺炎相比,而且患病的兒童也極少出現嚴重症狀。

