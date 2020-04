歐洲多國陸續公布解除封鎖限制措施

【有線新聞】

歐洲多國陸續公布解除封鎖限制的措施,西班牙下星期起分四階段解除封鎖,法國下月中開始復工復課,強制民眾乘車戴口罩。

法國空蕩的街頭,兩星期後可望多點人氣。當局下月11日開始放寬限制措施。一般商店、市場可在有足夠保護措施下營業,商戶有權要求顧客戴口罩。

首都巴黎,七成公共交通會恢復營運,但乘客必須戴口罩,還要隔開坐,小學及幼稚園可自願選擇在5月中復課,每班規定不能多於15人。

圖書館及部分博物館亦會重開,但餐廳、酒吧及戲院暫時仍要關門。

總理菲利普承諾確保口罩供應充足,呼籲企業主動為僱員提供口罩,或鼓勵員工在家工作,政府會在5月底評估情況,決定是否進一步放寬措施,包括大型宗教和體育活動。

歐洲最多人感染的西班牙,計劃分四階段放寬禁令,首階段解封下周一開始,小商戶可重開,但要採取預約制,餐廳只能提供外賣,職業運動員「復操」。

視乎感染率、深切治療病床供應等,預計6月初推出最後階段解封,一切順利的話,6月底或能恢復正常生活。

仍未放寬「居家令」的英國,早前訂下撤銷禁令的準則,但政府文件顯示,其中一項準則有變,由「不會導致第二波爆發」變成「不會導致醫療系統超出負荷的第二波爆發」,被質疑為求盡早解封而放寬,但政府強調政策不變。

早前陸續「解封」的德國,傳染率稍為反彈,由放寬限制前最低0.7升至0.96,即接近一個感染者可以傳染給一個人,但只要數字低過1,流行病學上仍然會視為疫情受控。

