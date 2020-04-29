歐洲多國陸續公布解除封鎖限制措施

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歐洲多國陸續公布解除封鎖限制的措施，西班牙下星期起分四階段解除封鎖，法國下月中開始復工復課，強制民眾乘車戴口罩。

法國空蕩的街頭，兩星期後可望多點人氣。當局下月11日開始放寬限制措施。一般商店、市場可在有足夠保護措施下營業，商戶有權要求顧客戴口罩。

首都巴黎，七成公共交通會恢復營運，但乘客必須戴口罩，還要隔開坐，小學及幼稚園可自願選擇在5月中復課，每班規定不能多於15人。

圖書館及部分博物館亦會重開，但餐廳、酒吧及戲院暫時仍要關門。

總理菲利普承諾確保口罩供應充足，呼籲企業主動為僱員提供口罩，或鼓勵員工在家工作，政府會在5月底評估情況，決定是否進一步放寬措施，包括大型宗教和體育活動。

歐洲最多人感染的西班牙，計劃分四階段放寬禁令，首階段解封下周一開始，小商戶可重開，但要採取預約制，餐廳只能提供外賣，職業運動員「復操」。

視乎感染率、深切治療病床供應等，預計6月初推出最後階段解封，一切順利的話，6月底或能恢復正常生活。

仍未放寬「居家令」的英國，早前訂下撤銷禁令的準則，但政府文件顯示，其中一項準則有變，由「不會導致第二波爆發」變成「不會導致醫療系統超出負荷的第二波爆發」，被質疑為求盡早解封而放寬，但政府強調政策不變。

早前陸續「解封」的德國，傳染率稍為反彈，由放寬限制前最低0.7升至0.96，即接近一個感染者可以傳染給一個人，但只要數字低過1，流行病學上仍然會視為疫情受控。

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