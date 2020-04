【KTSF】

美國大型連鎖店Costco宣布,由5月4日起,所有會員到Costco購物都必須戴口罩。

Costco在週三發出的新聞稿中稱,由5月4日起,到Costco購物的所有人士都要戴口罩或其他衣物遮蓋口鼻,同時要遵守店內已實施的一些社交距離規定。

新的戴口罩規定並不適用2歲或以下人士,或基於健康狀況而不宜佩戴口罩的人士。

