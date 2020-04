加大及州大學生發起集體訴訟 要求退還校園費用

【KTSF 吳宇斌報導】

加州大學和加州州立大學學生週一發起集體訴訟起訴兩個大學系統,要求校方退還部分校園費用。

提告的學生入禀在東灣奧克蘭(屋崙)和南加洛杉磯的聯邦法庭,指兩個大學系統因為疫情而關閉學校,導致春季學期部分學生已經繳交的校園費用,而不能使用有關的服務,例如健保設施、學生會和學生中心等,但校方拒絕退回該部分的費用。

在洛杉磯發起的訴訟文件指,州立大學向學生發信息,除非沒有其他安全地方可以去,否則都要離開校園,而留在學校的學生,能使用的校園服務極度有限。

訴訟文件中顯示,州立大學學生在2019至2020學年繳交的校園費用,從850元到4,000元以上,而加州大學則約為1,100元,根據校區不同費用也會不一樣。

其中一名代表律師表示,校方的做法不正當,而且大學教育對學生及其家庭已經是很大的支出,尤其是在全國上百萬人都有財政困難的時候,校方的做法不公平和違法。

兩個大學系統暫時未有就訴訟發表評論。

