【KTSF】

灣區6縣和柏克萊市週三正式公布新修訂的居家抗疫令指引,將會放寬現行的某些限制。

新指引將於5月4日生效,至5月31日結束,適用Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山、San Mateo縣、Santa Clara縣和柏克萊市。

根據新指引,建築業可以全面復工,但要恪守安全指引,地產交易也可恢復,但開放日參觀活動會面臨限制。

某些在戶外進行的商業活動可以恢復,當中包括園藝批發及零售商戶、花園打理等,但不包括設有戶外座位的餐廳、咖啡店或酒吧等。

另外,某些戶外休憩設施可以重新開放,例如滑板公園,但如果要共用裝備或需要與他人有近距離接觸,這些戶外設施將仍要關閉。

