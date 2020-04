全球累計逾300萬人染新型肺炎 美國約佔3分之1

【有線新聞】

全球累計逾300萬人感染新型肺炎,其中美國約佔3分之1,有逾98萬人確診,55,000多人死亡。紐約州疫情不嚴重的地區,下月可以放寬居家令。

紐約州新增死亡人數繼續減少,連續兩天在400人以下,為近一個月以來最少。

紐約州長科莫表示,居家令5月15日屆滿後,州內部分疫情不嚴重、已經加強檢測,或有足夠床位的地區,可以放寬居家令,但大部分地區仍然會維持現行措施。

州內疫情最嚴重的紐約市,市長白思豪稱,為了提升檢測進度,公營診所會為民眾提供自行檢測工具,當局同時開放長約64公里的行車路,供市民散步。

因應疫情,民主黨取消已經推遲至六月底,在紐約州舉行的總統初選。

特朗普總統在社交網站,批評民主黨堅持失業補助由各州分配,阻礙他將補助直接送到民眾手中,並指民主黨控制的州分,在財政方面遇到困難,卻要由納稅人填補資金。

特朗普早前在記者會上,提到「照日光浴殺病毒」,引來各方非議,上週六更取消疫情簡報會,有線新聞網絡引述消息報道,白宮應對新型肺炎工作組除了當日以外,近日沒有會面,預料日後開會次數也會減少。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。