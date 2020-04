【有線新聞】

世衛指新型肺炎疫情不會很快完結,並關注部分國家疫情可能被低估。

總幹事譚德塞說:「病毒大流行遠遠未到結束,世衛關注部分國家確診個案增多,包括非洲、東歐、拉丁美洲以及部分亞洲國家,這些地區的確診和死亡個案被低估,因為病毒測試能力低。」

世衛稱,非常關注疫情影響各項衛生服務,特別是對兒童的影響,部分國家因應疫情關閉邊境,令最少21個國家缺乏針對其他疾病的疫苗,世衛會與各國合作,並提供支援。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。