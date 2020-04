特朗普將簽行政命令確保肉類加工廠維持營運

【KTSF】

特朗普總統將會簽署行政命令,確保國內的雞肉、豬肉和其他肉類的供應,不會因新型肺炎疫情而受影響。

特朗普在行政命令中將會引用國防生產法,定明肉類加工廠是必要的基建,必須維持營運。

早前美國多間大型肉類加工廠因為有大批員工染疫而需要關閉,有白宮知情人士稱,如果大多數肉類加工廠停工,美國的肉類供應有可能大減八成,白宮希望總統簽署行政命令,避免這一情況發生。

全美兩間最大規模的豬肉加工廠目前已停工,包括Tyson Foods位於艾奧瓦州Waterloo市的廠房,以及Smithfield Foods位於南達科他州Sioux Falls的廠房,全美有多達六成豬肉是由15間大型廠房供應。

