特朗普批評中國沒及早遏止疫情 不排除索償

【有線新聞】

特朗普總統再批評中國沒有及早遏止疫情,要為此負責,美國正在徹查,不排除索償,又不點名指「有人」本應很早便可遏止疫情。

連續兩天白宮沒有疫情記者會後,特朗普週一終於再「現身」,他在記者會上批評中國沒有準確交代與及早遏止新型肺炎疫情,要為疫情在全球蔓延造成損失負責,美國正嚴肅徹查。

特朗普說:「有很多方法讓他們負責,我們正在非常嚴肅徹查。正如你們大概知道,我們對中國不高興,我們對整體形勢不高興,因為我們相信(疫情)本來可從源頭遏止,本來可以迅速遏止,不會全球蔓延,我們認為本應如此,因此我們適當時候會讓你們知道,但我們正在嚴肅徹查。」

特朗普不排除尋求中國賠償疫情構成的經濟損失,沒有詳細說明可以怎樣做。

被問到有德國傳媒呼籲要中國向德國賠償1,650億,特朗普認為,美國的損失遠大於此數字。

他說:「我們未定最終金額,非常龐大,若你們綜觀世界,我的意思是對全球造成傷害。」

他又不點名指「有人」很早之前便可遏止疫情,但沒有決定這樣做,結果全世界受苦。

白宮貿易顧問納瓦羅則在霍士新聞節目指責中國,得知武漢出現疫情後,隱瞞6星期才通報世衛,期間先囤積超過20億個口罩與其他防護裝備,藉疫情牟取暴利,又收緊口罩的生產與分配,導致不少國家政府與企業難以獲得裝備,全球醫護得不到足夠保護。

他又指控中國向美國出口劣質甚至假的抗體測試工具,令檢測結果有誤。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。