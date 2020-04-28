特朗普批評中國沒及早遏止疫情 不排除索償

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特朗普總統再批評中國沒有及早遏止疫情，要為此負責，美國正在徹查，不排除索償，又不點名指「有人」本應很早便可遏止疫情。

連續兩天白宮沒有疫情記者會後，特朗普週一終於再「現身」，他在記者會上批評中國沒有準確交代與及早遏止新型肺炎疫情，要為疫情在全球蔓延造成損失負責，美國正嚴肅徹查。

特朗普說：「有很多方法讓他們負責，我們正在非常嚴肅徹查。正如你們大概知道，我們對中國不高興，我們對整體形勢不高興，因為我們相信（疫情）本來可從源頭遏止，本來可以迅速遏止，不會全球蔓延，我們認為本應如此，因此我們適當時候會讓你們知道，但我們正在嚴肅徹查。」

特朗普不排除尋求中國賠償疫情構成的經濟損失，沒有詳細說明可以怎樣做。

被問到有德國傳媒呼籲要中國向德國賠償1,650億，特朗普認為，美國的損失遠大於此數字。

他說：「我們未定最終金額，非常龐大，若你們綜觀世界，我的意思是對全球造成傷害。」

他又不點名指「有人」很早之前便可遏止疫情，但沒有決定這樣做，結果全世界受苦。

白宮貿易顧問納瓦羅則在霍士新聞節目指責中國，得知武漢出現疫情後，隱瞞6星期才通報世衛，期間先囤積超過20億個口罩與其他防護裝備，藉疫情牟取暴利，又收緊口罩的生產與分配，導致不少國家政府與企業難以獲得裝備，全球醫護得不到足夠保護。

他又指控中國向美國出口劣質甚至假的抗體測試工具，令檢測結果有誤。

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