台灣僑委會為僑民代購的布口罩運抵灣區（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在灣區醫療口罩短缺的時候,3月底台灣僑委會提供布口罩給僑民訂購,這批貨週末抵達灣區。

這次僑委會透過灣區的組織社團訂購口罩共一萬多片,第一批3,000多片23日送到,星期六有僑團組織校友會去領口罩。

世新大學校友會會長林秀春說:「因為剛開始宣布布口罩訂購是3月底,就是開始居家抗疫的時候,當時因為買不到口罩,大家都很恐慌,所以聽說台灣那時候願意幫我們訂布口罩,其實我們都很開心,我覺得最開心的就是,我們的僑民校友會保持一個很好的公民素養,大家只訂購自己需要的數量,並沒有造成搶購或囤積現象。」

僑委會提供的布口罩是一般坊間的傳統布口罩,跟口罩套不一樣,由於台灣有購買醫療用口罩限制,為了延長口罩壽命,大家開始用口罩套。

僑委會這批布口罩,是不用搭配醫療口罩,就可以立即使用,不過廠商還是特別縫了過濾夾層。

台灣在這次抗疫堪稱世界楷模,還協助其他國家,但依舊被拒絕於世界衛生組織門外。

金山灣區文教中心主任閻樹榮說:「我在這邊要講一個殘酷的現實,台灣到現在還是沒有辦法加入WHO,也沒有辦法加入WHA會議,台灣其實在醫療技術上面是非常先進,全民健保覆蓋率可以是堪稱全球典範,我在這邊還是呼籲WHO的組織,可以秉持人類健康的宗旨,因為疫病無國界,加上台灣有能力貢獻,希望台灣盡早加入WHO。」

台灣政府一開始禁止將醫療口罩輸出海外,現在疫情緩和,自4月9日起,開放台灣民眾郵寄口罩給海外親人,每兩個月可以寄醫療口罩30片。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。