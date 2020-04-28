南韓媒體指衛星拍到金正恩在別墅騎馬 但沒圖片

【有線新聞】

北韓官媒仍然未公開領袖金正恩行蹤。有南韓傳媒指，有衛星拍攝到金正恩在元山的別墅騎馬，相信他身體無問題。特朗普總統指，知道金正恩狀況但暫時未能透露。

金正恩已經兩個多星期沒公開露面。南韓傳媒《朝鮮日報》引述消息報道，美韓偵察衛星拍攝到金正恩在元山地區一棟別墅附近騎馬，其中美國的衛星清楚辨認到金正恩，同場還有其他人玩水上電單車，估計是金正恩家人或勞動黨高層。

報道沒有附上圖片，但指若金正恩健康出問題，其他人不會在別墅消遣，推斷金正恩及北韓局勢均無異常。

南韓政府亦指北韓官媒不斷有報道金正恩辦公的消息，證明北韓內部沒異動，相信金正恩在平壤以外的地區如常領導政府。

曾批評有關金正恩命危報道失實的特朗普說，知道金正恩目前情況，但暫時不能透露：「金正恩？我不能確實告訴你們是的，我很清楚，但暫時不能談論。我祝他安好，我希望他很好，我大概知道他怎麼樣，不久將來，大家可能也會知道。」

北韓官方外宣媒體《今日朝鮮》，週日在網上批評最先報道金正恩危重的美國有線新聞網絡「妖言惑眾」，指西方國家的情報人員一無所知，「巴不得朝鮮混亂」，又轉載平壤商場的片段，反駁外界指北韓有搶購潮的說法。

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