南韓媒體指衛星拍到金正恩在別墅騎馬 但沒圖片

北韓官媒仍然未公開領袖金正恩行蹤。有南韓傳媒指,有衛星拍攝到金正恩在元山的別墅騎馬,相信他身體無問題。特朗普總統指,知道金正恩狀況但暫時未能透露。

金正恩已經兩個多星期沒公開露面。南韓傳媒《朝鮮日報》引述消息報道,美韓偵察衛星拍攝到金正恩在元山地區一棟別墅附近騎馬,其中美國的衛星清楚辨認到金正恩,同場還有其他人玩水上電單車,估計是金正恩家人或勞動黨高層。

報道沒有附上圖片,但指若金正恩健康出問題,其他人不會在別墅消遣,推斷金正恩及北韓局勢均無異常。

南韓政府亦指北韓官媒不斷有報道金正恩辦公的消息,證明北韓內部沒異動,相信金正恩在平壤以外的地區如常領導政府。

曾批評有關金正恩命危報道失實的特朗普說,知道金正恩目前情況,但暫時不能透露:「金正恩?我不能確實告訴你們是的,我很清楚,但暫時不能談論。我祝他安好,我希望他很好,我大概知道他怎麼樣,不久將來,大家可能也會知道。」

北韓官方外宣媒體《今日朝鮮》,週日在網上批評最先報道金正恩危重的美國有線新聞網絡「妖言惑眾」,指西方國家的情報人員一無所知,「巴不得朝鮮混亂」,又轉載平壤商場的片段,反駁外界指北韓有搶購潮的說法。

