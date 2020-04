南灣多間商舖遭人惡意毀壞 警發照追緝亞裔疑犯

【KTSF】

南灣聖荷西及Milpitas市上週三有多間商舖遭人惡意毀壞,聖荷西市警局宣布已查出疑犯的身分,希望公眾協助破案。

居住在聖荷西市的42歲亞裔男子Tai Van Trinh,被指上週三凌晨時份,惡意毀壞位於S. King Road 2525號、Berryessa Road 2471號、Berryessa Road 1743號、N. Capitol Ave. 1160號和Concourse Drive 2050號的多間商舖。

警方透露,疑犯駕駛一輛黑色2004年豐田Tacoma汽車,車牌發自德克薩斯州,號碼是HZM3285。

任何人如能提供疑犯的消息,請致電聖荷西警方的匿名舉報熱線:(408) 947-7867。

