疫情下如需延遲繳交房貸要注意甚麼

【KTSF 蔡璐陽報導】

受疫情影響,很多民眾都遭受了不同程度的經濟損失,而房屋借貸公司提供了一些紓緩經濟壓力的方案,來幫助民眾的房屋按揭,不過這些方案會適合所有人嗎?

對於很多人來說,每個月需要支付的最大筆賬單就是房屋按揭,然而在過去4個星期,有2,200萬人首次申領失業金,對於這些民眾來說,很有可能無法繼續支付每月的房貸。

鑑於這種情況,聯邦政府宣布那些屬於聯邦支持的房屋貸款,可以推遲交付每月的按揭,並且不會因此遭到法拍。

根據一間抵押銀行的調查顯示,截至4月12號,有幾乎6%的房屋貸款處於停滯繳交的狀態,但是推遲繳納貸款,是否適合每個人呢?

專家建議民眾應該與借貸公司直接聯繫,詢問清楚情況,不要直接停止繳費。

另外還應該查清楚,如果推遲交貸款,是否之後需要付一些其它的費用,以及利息會不會變高,還有就是要詢問清楚,當再次開始支付按揭時,都有哪些付款方式。

通常來說,房貸公司會採取以下幾種方式,第一種是在債務償還延展期,結束前一次性付清所有欠款;第二種是在債務償還延展期結束之後的每個月,需要支付的按揭金額升高;第三種是在貸款期限結束之後,貸款人將繼續支付這筆未交的貸款;第四種是把拖欠的貸款金額加入餘下的貸款之中,再重新計算按揭時間和金額。

取決於每個借貸公司的條例,貸款人應該謹慎決定,是否要使用債務償還期延展。

專家提醒,由於未來經濟前景不明朗,一些借貸公司很有可能對新的貸款申請提高借貸條件,比如JP Morgan Chase就表示,正在做一些臨時變動,來更好地專注於服務現有客戶。

