舊金山要重啟經濟 需達到5大目標（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週一新增16宗確診,累計1,424宗,死亡人數增加一人到23人,舊金山衛生局公開5個要回復正常生活市府必要達到的指標,而對於上星期公開指責FEMA在海關沒收原本送到舊金山的保護裝備,再轉送其他地方的言論,市長布里德週一公開道歉。

布里德表示,知道不少市民期望在5月4日回復正常生活,不過公眾健康始終是首要考慮,加上疫情走向未穩定,因此決定延長居家命令。

布里德和其他縣市的官員將會於本星期內公布更多有關新一輪命令的細節,包括哪一些風險較低的活動可以放寬參加人數等。

布里德說:「現在仍然不明朗,確診及住院人數一直有上升,好消息是沒有其他縣市那麼嚴重,因為大家正盡責去服從命令,但問題是,數字正在升,所以我們尚未戰勝疫情。」

布里德亦指,趁命令延長期間,市府會與專家討論舊金山重開後一些新的規範,餐廳、髮廊、美容院等的運作方式,甚至是如何舉辦一些大型活動,所有情況將會大大不同。

衛生局局長Grant Colfax表示,除了考慮商業的運作情況外,要重開舊金山必須要考慮多以下4點,包括要為市民進行更多檢測,數量至少比現在多兩到三倍,醫院要保持足夠的病床及資源,去應對突如其來的疫情爆發,要有足夠的個人保護裝備,最重要的是住院人數一定要減少。

Colfax指,在4月11日,住院人數是94人,直至4月25日是85人,數字一直維持平穩,但要重開舊金山,這樣仍未足夠。

Colfax說:「這樣代表我們的醫療系統有足夠病房去照顧病人,這是一個好消息,但這是不足夠,我們需要住院人數大幅減少,要幾星期維持在低水平。」

布里德上星期公開譴責市內的個人保護裝備不足,其中一個原因是物資經過海關時被FEMA沒收了,並轉送其他地方。

她指出,市府是經第三方訂購這些保護裝備,最終收不到貨,亦是這個第三方告訴市府,是FEMA將貨物轉走,布里德週一向FEMA道歉,表示這番言論不正確。

布里德說:「FEMA在舊金山的主管聯絡我的辦公室,說明清楚這不是事實,同時FEMA亦正調查,這個與我們合作的第三方,確保它們提供準確的資訊。」

在執法方面,警方指,大部分市民都配合市府的命令,外出時遮蓋口鼻,而各種罪案亦較前一星期減少,唯一令警方擔心的是,超速駕駛的情況在過去一星期大幅上升,警方會派更多交通警在市內執法。

