在居家抗疫令之下,很多商業活動仍然停止,不過南灣聖荷西的建築業可能會被放寬限制。

Santa Clara縣參事Cindy Chavez表示,建築行業是一個受到嚴格規管的行業,從事建築業的人員都是受過安全訓練,尤其是在工會環境之下,建築業工會目前正在遊說縣參事們放寬限制。

Chavez指,縣參議會目前正在審視即將安全地重開少數商業,而建築業是其中之一,有部分建築工地在居家令之下仍然開工,尤其是緊急住房,或者政府的基建項目,有關的決定將在本週稍後時間公佈。

