美國確診人數迫近百萬 紐約州取消民主黨總統初選

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎確診個案已經超過300萬,當中有超過21萬人不治,美國確診人數則迫近100萬,有超過55,000人死亡,而疫情最嚴重的紐約州,錄得自3月以來單日最低的死亡數字337人,當地同時宣布取消原定6月舉行的民主黨總統初選。

紐約的選舉委員會週一表決取消民主黨黨內初選,委員會的民主黨籍主席表示,由於桑德斯已經終止競選活動,所以選舉也沒有實際意義,紐約州因此成為全國第一個取消總統黨內初選的州分。

與此同時,紐約州長Andrew Cuomo就宣布,會延長州部分地區的居家令,但也會考慮撤銷部分地區的居家令。

Cuomo說:「全州的暫停令到5月15日屆滿,我會延長部分地區的命令,但在州內的其他地區,部分地區可以爭取到時終止暫停令,但要很明智。」

州長的所謂明智是指14天病例下降,不過,其他州分卻並沒有這樣做。

喬治亞州的餐廳復市,不過不是全面重開,部分椅子包了膠袋,部分座位就用繩子攔著,成為餐廳營業新常態。

餐廳和戲院在新限制下都可以重開,不過就不知道食客是否也已準備好。

從喬治亞到蒙大拿到阿拉斯加,這個星期全國有至少13個州陸續復市,這些重開的商店,都會盡量小心消毒,在科羅拉多的這間髮型屋就希望早日復市,可以再次做生意。

髮型屋東主Jose Oregel說:「我們會很小心,我們需要錢。」

是否復市由各個州的州長決定,喬治亞州的法醫官就認為,這樣做對全國抗疫帶來風險。

法醫官Michael Fowler說:「這就像是玩俄羅斯輪盤,每次出外或到什麼地方,不戴口罩或沒有社交距離,就等於在玩命。」

在總統上星期公開表示,不贊成喬治亞州這麼早復市後,其他共和黨籍州長都表現較謹慎,佛州州長Ron DeSantis就表示,不會操之過急,會根據數據慢慢來。

而白宮的抗疫工作小組統籌就警告說,美國的檢測還是未足夠,預計到了夏季,美國人還是要繼續實施社交距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。